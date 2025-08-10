Zelenski demana a Trump no deixar-se enganyar per Putin en la cimera de divendres

Ucraïna denuncia 19 ferits per un nou bombardeig rus a Zaporiyia
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha demanat aquest diumenge al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que no es deixi enganyar per Vladimir Putin en la cimera de divendres amb el president rus a Alaska, en entendre que Rússia no té cap intenció d'aconseguir una "pau justa" per acabar amb la guerra.
"Entenem que Rússia té la intenció d'enganyar a Amèrica i no ho permetrem", ha dit en un discurs en què ha denunciat nous bombardejos russos sobre la regió de Zaporiyia que han deixat 19 ferits en afectar una estació d'autobusos.
Si bé Zelenski ha agraït a Trump els seus esforços, "l'única causa fonamental d'aquesta guerra és el desig que té Putin de lliurar-la i de manipular a qualsevol persona que entri en contacte amb ell".
"Coneixem bé Rússia i per això hem aconseguit resistir més de tres anys de guerra a gran escala", i ha ressaltat el suport dels països europeus al seu anhel de preservar la integritat territorial del país enfront de les intencions de Putin de consolidar el seu control sobre els territoris que s'ha incorporat a l'est i Crimea.
A més, ha celebrat "el clar suport" a que el seu país ha de ser un participant actiu en les converses de pau, "com correspon a qualsevol estat independent".