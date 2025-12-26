Zelenski deixa en mans dels seus socis internacionals unes eleccions: "Cal seguretat"

Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski
Reobre la porta a un referèndum sobre el pla de pau de Trump si hi ha 60 dies d'alto-el-foc
MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha deixat en mans dels seus socis internacionals la possible celebració d'eleccions, ja que són els únics capaços de pressionar a Rússia per garantir les mínimes condicions de seguretat.
Zelenski ha subratllat que "el primer és la seguretat", més enllà dels mecanismes de les legislatives que s'estan preparant per poder celebrar eleccions en una situació com l'actual, en què alguns territoris estan sota control de les forces russes. "Cal seguretat", ha remarcat.
"Els socis tenen suficient poder per obligar Rússia a acordar les mesures de seguretat adequades i una infraestructura segura per a la celebració de les eleccions presidencials d'Ucraïna o un referèndum, ha assenyalat aquest divendres en declaracions a la premsa, segons recull l'agència Ukrinform.
Zelenski també ha recordat que la proposta de celebrar eleccions en plena guerra va ser d'Estats Units, i ha insistit que per a això cal, no només voluntat política, sinó també mesures de seguretat.
Quant a les garanties de seguretat, ha destacat que les converses amb Estats Units i Europa han avançat bastant les últimes dates. "Està pràcticament llest", ha assegurat en relació a la possible signatura d'un acord amb Washington, però també a tres bandes amb països europeus.
Així mateix, ha explicat que un dels vint punts de l'esborrany del pla de pau aborda la possibilitat de fer un referèndum en cas que sorgeixin qüestions delicats que no puguin ser respostes per una sola persona, inclòs el cap d'Estat. "Hi ha preguntes que només el poble d'Ucraïna pot respondre".
"És just que el destí d'Ucraïna el decideixi el poble ucraïnès i és el correcte", ha remarcat Zelenski, que ha explicat que no han rebut resposta de Rússia al nou esborrany, encara que confia que sigui Estats Units qui traslladi l'opinió de Moscou en la cita que tenen aquest diumenge a Florida.
Aquesta setmana, el seu principal assessor, Mijailo Podoliak, va dir que la part ucraïnesa no té la capacitat pressupostària que cal per a les despeses d'una convocatòria d'eleccions en un moment com l'actual.
RÚSSIA
Són unes afirmacions a què el Kremlin ha respost aquest mateix divendres amb certa ironia, afirmant que són coneguts els "trucs" que Ucraïna ve utilitzant els últims anys per "aconseguir diners d'Occident".
"És una pràctica habitual", ha dit el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha optat per no valorar qui ha de finançar què. "Fins al moment, no hem escoltat cap declaració de Kíev sobre aquest tema", ha dit.
D'acord amb la legislació ucraïnesa, el president Zelenski devia convocar eleccions al maig de 2024. No obstant això, la llei marcial i la mobilització general decretada amb motiu de la invasió russa dos anys enrere ho ha impedit.
La qüestió es va convertir en tema habitual d'aquesta guerra després que el president d'Estats Units, Donald Trump, en la primera trobada que va mantenir amb Zelenski després de tornar a la Casa Blanca, li incidís en aquesta qüestió, no només retreient-li que no les convoqués, sinó fins i tot dient-li dictador.
UN POSSIBLE REFERÈNDUM
En una entrevista posterior amb el portal nord-americà Axios, Zelenski ha tornat a abordar un altre hipotètic escenari com és la posibilitat d'organitzar un plebiscit perquè siguin els ciutadans ucraïnesos els qui es pronunciïn sobre la possibilitat d'acceptar el pla de pau ofert per Trump.
Això sí, Zelenski ha condicionat aquest referèndum, igual que les possibles eleccions, a sota fèrries garanties de seguretat, com un alto-el-foc de 60 dies de durada.
"És el mínim", ha argumentat el president ucraïnès, que s'ha referit explícitament a que aquest referèndum tractarà un punt crucial com és l'admissió definitiva que els de territoris ucraïnesos romandran baix control de Moscou; un tema "molt difícil". Però el desig del mandatari és que el plebiscit abordi els 20 punts del pla de Trump.
En la mateixa entrevista, ha constatat el seu optimisme en la reunió que mantindrà amb Trump diumenge. La majoria dels aspectes dels acords bilaterals entre Estats Units i Ucraïna ja estan definits i codificats en cinc documents, ha dit, encara que podria afegir-se'n un sisè.