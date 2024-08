Zelenski defensa que Ucraïna necessita fer "atacs de llarg abast" contra Rússia

MADRID, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha defensat que Ucraïna necessita fer "atacs de llarg abast contra l'ocupant rus" a fi de protegir la vida dels seus civils i acabar amb el conflicte iniciat després de la invasió del 24 de febrer de 2022.

"Ucraïna necessita dur a terme atacs, atacs de llarg abast contra l'ocupant rus. Allà on sigui l'ocupant, on sigui que Rússia ataqui a Ucraïna, on sigui que llanci míssils, drons 'Shahed', bombes. Necessitem aquesta decisió per poder utilitzar totes les armes que puguin ser efectives", ha argumentat en el seu missatge diari del dissabte.

Zelenski ha subratllat protegir el seu poble i posar fi al conflicte en territori ucraïnès, defensant que "cada atac que respongui amb precisió a les bombes aèries russes" o que "destrueixi la logística i les bases" de Moscou "apropa el final just de la guerra".

"És just per a nosaltres, per al món, per a Ucraïna. Per a tots els qui valoren la vida", ha sentenciat el mandatari ucraïnès, donant les gràcies a les Forces Armades i als serveis d'Intel·ligència i Seguretat Nacional del país, així com a "tots (els) socis que segueixen pressionant a Rússia" amb les seves sancions i "altres formes de pressió".

Zelenski ha augurat que "hi haurà una pau real" per als ucraïnesos i que arribarà "si no mostrem feblesa i ens atenim al camí de la justícia".