Zelenski confia en una "productiva" visita a Espanya per reforçar la defensa ucraïnesa

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, s'ha declarat convençut que la visita que realitzarà aquest proper dimarts a Espanya redundarà en el reforç de la defensa aèria del seu país, escenari ara mateix d'una nova campanya d'atacs russos particularment centrats en la seva infraestructura energètica.
"Portem preparant-nos des de fa molt temps i ara podem dir que la visita a Espanya va a ser productiva", ha explicat Zelenski aquest diumenge, inici d'una gira europea que arrencarà en breu a Grècia i continuarà el dilluns a França.
En el seu missatge, publicat al seu compte de X, Zelenski ha descrit a Espanya com "un altre poderós país que s'unirà als nostres aliats en les iniciatives que ens fan falta de debò", abans d'incidir que "les prioritats més importants són els sistemes de defensa aèria i els míssils".
Zelenski, cal recordar, serà rebut pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts governamentals a Europa Press, en la qual serà la segona vegada que el mandatari ucraïnès visiti Madrid de manera oficial després de l'inici de la invasió russa el 2022. Aquest mateix dia té previst un acte al Congrés dels Diputats al que acudiran la presidenta de la Cambra baixa, Francina Armengol, i el president del Senat, Pedro Rollán.
De moment i en qüestió d'hores, Zelenski tractarà amb les autoritats gregues una altra qüestió fonamental com és el subministrament de gas i per a això vol tancar aquest mateix diumenge a Atenes un acord per a l'obertura d'una ruta de subministrament alternativa que serveixi de suport a l'amenaçada producció interna.
Durant la seva visita a París el dilluns, Zelenski signarà un acord militar multidisciplinari "de caràcter històric" per "reforçar significativament l'aviació de combat, defensa aèria i altres capacitats defensives".