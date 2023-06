Zelenski celebra l'"avanç en totes direccions" de l'Exèrcit ucraïnès

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha celebrat aquest dilluns l'"avanç en totes direccions" de l'Exèrcit ucraïnès en el marc de la seva ofensiva per recuperar els territoris perduts contra Rússia.

"Avui els nostres guerrers han avançat en totes direccions, i aquest és un dia feliç. Els vaig desitjar als nois més dies com aquest", ha declarat Zelenski durant un discurs.

"Gràcies per fer tot el possible per salvar les vides dels nostres guerrers. (...) Va ser un dia atrafegat, de moltes emocions... Vaig tenir l'honor de premiar als nostres guerrers, agrair-los personalment, encaixar-los la mà", ha afegit.

El ministre de Defensa del Regne Unit ha afirmat aquest dilluns que Ucraïna ja ha recuperat 300 quilòmetres quadrats en l'ofensiva d'estiu, la qual cosa suposa "més territori del que Rússia va capturar en les seves ofensives d'hivern", segons ha publicat el ministeri de Defensa britànic en el seu compte de Twitter.

Per la seva banda, el portaveu del Consell de Seguretat dels Estats Units, John Kirby, ha assegurat que, malgrat que les Forces Armades russes no són tan "elogioses" com intentaven aparentar, l'ofensiva ucraïnesa s'està topant les defenses russes, la qual cosa està causant nombroses baixes en tots dos bàndols.

"Els russos han invertit molt en els últims sis o vuit mesos en termes de capacitats defensives. En alguns casos, les seves línies defensives són de tres en profunditat. I per "tres de profunditat", no em refereixo a només tres peus. Vull dir, milles i milles i milles (milers de quilòmetres) de profunditat, però tres grans línies de defensa", ha manifestat Kirby.