Zelenski assegura que no signarà cap acord que lliuri el Donbás i Crimea a Rússia

MADRID, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha assegurat aquest diumenge que no signarà cap tipus d'acord que suposi lliurar Crimea i el Donbás a Rússia.

Putin "no vol la pau amb Ucraïna", sinó que aspira a ocupar el país sencer. "Mai ha volgut la pau", ha afegit en una entrevista de la televisió britànica Channel 4 News.

"Si volem parar-lo, si el món vol que això no torni a passar, que aquesta agressió no passi de nou en uns quants anys, el millor és ocupar-se'n ara mateix", ha argumentat.

"La pau a Europa només és possible quan tothom assumeixi que Ucraïna és independent de debò", i ha afegit que "evidentment és millor buscar una sortida política per recuperar la nostra independència".

Quant a l'ajuda militar i econòmica dels Estats Units i els seus aliats, ha dit que és crucial per a la supervivència d'Ucraïna, però no prou per aconseguir la victòria.

"Tothom somriu, t'abraça i diu que ets estable, que ets fort, un líder del món lliure, que estàs salvant la democràcia. Si el poble ucraïnès no tingués un president així podríem haver perdut la meitat d'Europa i aleshores la Federació Russa i que hem de donar-ho tot. Prou!", ha dit.

Zelenski ha destacat que no vol semblar ingrat després de tota l'ajuda rebuda. "Ens han ajudat molt a perseverar i crec que que podrien haver-nos ajudat fins i tot una mica més per vèncer", ha considerat.

No obstant això, "el temps passa i la gent mor" mentre es debat si es lliura o no una o una altra arma a Ucraïna. "Per això sento que aquest temps que passa és sagnant, molt dolorós. Però no tothom ho comprèn. Ho he dit des dels primers dies", ha explicat.

Zelenski ha posat com a exemple els caces F-16. Ha passat un any des que es va començar a especular-hi i l'entrenament dura sis mesos més. "Els F-16 encara no han arribat", ha lamentat.