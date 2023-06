Ucraïna.- Zelenski assegura que l'èxit de la contraofensiva ucraïnesa portaria a la derrota russa

El fracàs d'Ucraïna portaria a EUA a triar entre la guerra o "el col·lapse de l'OTAN", segons el mandatari



MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha assegurat aquest dijous que l'èxit de la contraofensiva de l'Exèrcit d'Ucraïna portaria a Rússia a la derrota en la guerra, segons ha declarat durant una entrevista amb la cadena estatunidenca NCB News.

Zelenski ha explicat que, malgrat la "dura resistència", les notícies sobre les tropes ucraïneses al front "són generalment positives".

A més, ha recriminat tant a l'expresident Donald Trump com al governador de l'estat de Florida (els Estats Units), Ron DeSantis, tots dos candidats a les primàries republicanes, per qüestionar el suport militar que els Estats Units ofereix a Ucraïna.

"Estan preparats per començar una guerra i enviar-hi als seus fills? Estan preparats per morir? Si Rússia ocupa Ucraïna, aniran a pels països bàltics, a Polònia, a qualsevol país de l'OTAN, i en aquest cas particular, els Estats Units haurà de triar entre desmantellar l'OTAN o lluitar", ha garantit Zelenski.

INGRÉS A l'OTAN

El mandatari ucraïnès ha afirmat que, malgrat ser conscient que el seu país no serà un membre de l'OTAN a curt termini, necessiten "una invitació" que asseguri l'entrada d'Ucraïna a l'Aliança Atlàntica després del final de la guerra.

"Ha de quedar clar que després d'aquesta guerra, si estem preparats i si l'Exèrcit d'Ucraïna està llest per als estàndards de l'OTAN, (...) serem convidats a unir-nos. És molt important escoltar la veritat i que no ens expliquin mentides", ha afegit.

ENTRENAMENT DE PILOTS

Malgrat que el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmat l'inici de l'entrenament de pilots ucraïnesos per operar caces de combat F-16, també ha opinat que no és una "solució ràpida".

"Entenc que hi ha burocràcia. Però estem perdent temps, estem perdent gent i, el més important, estem perdent el nostre avantatge. (...) Rússia està controlant l'aire. Ucraïna vol poder competir en l'aire, fem-ho avui. (...) No és Ucraïna contra Rússia, Rússia està lluitant contra el món civilitzat", ha sostingut Zelenski.