Zelenski assegura que els EUA han ofert a Ucraïna entrar a l'OTAN a canvi de renunciar al Donbàs

PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha explicat que els negociadors dels Estats Units han plantejat la possibilitat d'acceptar Ucraïna a l'OTAN a canvi que renunciï al Donbàs i l'entregui a Rússia. "Els americans han plantejat la pregunta de si Ucraïna es retiraria del Donbàs si s'uneix a l'OTAN. És la primera vegada que ho diuen", ha explicat Zelenski en declaracions a la premsa.
Zelenski ha respost que ho sotmetria a referèndum si la proposta inclogués garanties de seguretat, que no hi hagués límits per a l'Exèrcit ucraïnès i fons per a la reconstrucció del país. "No tinc dret a decidir-ho jo sol. Necessito concreció, que encara falta, i tot això s'està debatent", ha assenyalat.
Els enviats estatunidencs Jared Kushner i Steve Witkoff van viatjar dijous a Dublín per reunir-se amb Zelenski després dels contactes mantinguts el dia anterior amb el president rus, Vladímir Putin.
Fins ara Washington havia descartat l'ingrés d'Ucraïna a l'OTAN, mentre que Moscou exigeix neutralitat i límits a les forces militars ucraïneses, a més de la renúncia a territoris, com a base per a qualsevol acord.
"L'OTAN torna a ser sobre la taula", ha afirmat Zelenski. "També heu sentit el que diu Putin. Aquesta és una conversa extremadament difícil", ha advertit.
Zelenski ha indicat a més que els estatunidencs han traslladat a Kíiv que Rússia vol "una altra estructura de seguretat diferent" per a Europa. "Jo crec que pot ser perillós (...). Crec que els americans han plantejat això per influència russa", ha argumentat. I ha recordat que el 2021 Putin va plantejar a Joe Biden "la redistribució de forces a Europa i a tot el món, debilitar o retirar tropes OTAN i retirada de tropes estatunidenques".
D'altra banda, el mandatari ucraïnès ha assegurat que Rússia vol llançar una "operació humanitària" a Kostiantínivka sota el pretext de protegir la població civil, però amb l'objectiu final d'ocupar la ciutat i obrir el camí cap a Kramatorsk i Sloviansk.
"Putin senzillament vol que marxem de Kostiantínivka i que entrin i l'ocupin sencera" després d'un any i mig d'intents infructuosos, ha afirmat. "He traslladat la meva postura als negociadors americans: la gent que hi ha allí són només ciutadans d'Ucraïna amb armes i ciutadans de Rússia, ocupants, també amb armes", ha explicat.
A més, ha posat com a exemple la treva d'Oleixki que va permetre l'evacuació de la gent, però també va habilitar Rússia per reforçar les seves posicions militars.Finalment, ha destacat que durant el mes d'octubre Rússia va tenir 54.000 morts i ferits greus en el que suposa el pitjor mes per a Rússia des que va començar l'escalada bèl·lica, ja fa gairebé cinc anys.