Zelenski anuncia que es reunirà amb Trump en "un futur proper"

PRESIDENCIA DE UCRANIA - Arxiu
MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha anunciat aquest divendres una nova trobada amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, en "un futur proper", unes paraules que arriben poc després que el mandatari ucraïnès revelés el contingut de l'esborrany del pla de pau per posar fi a la invasió russa d'Ucraïna.
El secretari de Seguretat Nacional d'Ucraïna, Rustem Umerov, ha confirmat la possibilitat que aquesta trobada tingui lloc aviat durant una sèrie de contactes amb la part nord-americana. "No malgastarem un sol dia", ha dit Zelenski.
"Hem acordat reunir-nos al més alt nivell amb el president Trump en un futur proper. Molt pot ser decidit de cara a l'Any Nou. Glòria a Ucraïna!", afirma en un missatge difós en el seu compte de Telegram.
Dijous, Zelenski va mantenir una conversa amb l'enviat especial d'Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, gendre de Trump. Així, va assegurar que el seu equip "treballa sense descans" per garantir que el pla per a un possible acord de pau a Ucraïna sigui "realista, eficaç i fiable".
Després, Zelenski va explicar que havia estat una conversa telefònica "realment bona". "Entrem en molts detalls; van sorgir bones idees que discutim. Tenim algunes noves idees quant a formats, reunions i, per descomptat, terminis per aconseguir una pau veritable", va afegir.