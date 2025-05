Zelenski anuncia que espera a Putin dijous que ve a Istanbul "en persona"

Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha anunciat aquest diumenge la seva disposició per reunir-se dijous que ve a Istanbul (Turquia) cara a cara amb el president de Rússia, Vladímir Putin, en el que es tractaria de l'esforç diplomàtic més significatiu per posar fi a la guerra d'Ucraïna.

Zelenski ha respost així a la petició del president nord-americà, Donald Trump, per mantenir una trobada directa amb el mandatari rus però ha insistit també en la importància de concretar un alto el foc "a partir d'aquest dilluns", tal com van proposar aquest dissabte els líders europeus durant una visita a Kíiv.

No obstant això, Zelenski ha recollit el guant i ha acceptat ja la reunió amb Putin: "No té sentit perllongar una matança, i estaré esperant a Putin a Turquia dijous que ve. En persona. Espero que aquesta vegada els russos no busquin excuses".