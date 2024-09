Zelenski anirà als EUA per explicar el "pla de la victòria" a Biden, Trump i Harris

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha dit aquest diumenge que viatjarà als Estats Units per explicar el seu "pla de la victòria" al president nord-americà, Joe Biden, i als dos principals aspirants a succeir-lo: Donald Trump i Kamala Harris.

"Estem treballant constantment amb representants dels dos partits dels Estats Units. Durant el fòrum a Itàlia em vaig reunir amb una delegació del Congrés nord-americà. Parlem en particular del pla de la victòria (...) i en presentaré tots els passos al president dels Estats Units, Biden, i als dos candidats presidencials, Trump i Harris", ha explicat en el seu missatge vespertí diari.

El mandatari ucraïnès ha destacat que l'última setmana han aconseguit nous acords per al subministrament de projectils i per finançar la producció d'armament i per a les defenses antiaèries.

"Rússia podrà esquivar la via de la pau sempre que el món esquivi prendre mesures contundents per derrotar Rússia. El combat de llarg abast és una d'aquestes decisions clau i estratègiques", ha afegit en una nova referència a la necessitat de tenir projectils de llarg abast per atacar objectius russos lluny de la frontera amb Ucraïna.