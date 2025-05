Ucraïna.- Zelenski adverteix que Ucraïna no garanteix la seguretat de la desfilada del 9 de maig a Moscou

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha advertit aquest dissabte que Ucraïna no pot garantir la seguretat dels assistents a la desfilada del Dia de la Victòria previst per al proper 9 de maig a Moscou.

"La nostra postura és molt simple en relació amb els països que han anat o van al 9 de Maig: No podem ser responsables del que ocorre en territori de la Federació Russa. Ells són els encarregats de la seguretat i per tant, nosaltres no donem cap garantia", ha afirmat en declaracions recollides per l'agència de notícies ucraïnesa Interfax.

Zelenski ha advertit que, respecte les forces russes, "podria haver-hi atacs tals com incendis provocats, atacs amb bombes, etcètera, i ens culparien a nosaltres". "Hem de dir a tots els que es posin en contacte amb nosaltres: 'no recomanem visitar la Federació Russa des del punt de vista de la seguretat i si ho feu, no ens pregunteu; serà la vostra decisió personal'", ha argumentat.

El proper 9 de maig Rússia celebra amb una desfilada militar a Moscou el Dia de la Victòria, aniversari de la victòria sobre l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial després de l'ofensiva final de la Unió Soviètica i els seus aliats.

A la cita tradicionalment acudeixen diferents dirigents de països afins a Moscou. De fet, el president rus, Vladímir Putin, ha ordenat tres dies de treva amb motiu d'aquest aniversari i ha instat a Kíiv a respectar-la. Ucraïna ha respost contraofertant un alto el foc indefinit sense condicions.