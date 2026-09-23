Zelenski adverteix que mai és "suficient" per a Putin però assegura que "fracassarà" en la guerra

Li Rui / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
"Sembla que mai pot dir 'ja és suficient'. Es poden imaginar vostès a Putin sense guerra?", es pregunta
MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assegurat aquest dimecres davant de l'Assemblea General de Nacions Unides que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, "fracassarà" en el conflicte al país veí i li ha retret que vulgui la guerra i no la pau.
"Aquesta guerra ridícula amb Ucraïna ha d'acabar. No conec a cap líder mundial que pugui dir una altra cosa a ningú, que estigui obertament a favor d'aquesta guerra amb l'excepció d'un home", ha manifestat davant de la 81ª edició de l'Assemblea General de l'ONU, que se celebra aquesta setmana a Nova York.
El mandatari ha recordat que ja van gairebé cinc anys de guerra, des del llançament de la invasió russa d'Ucraïna al febrer de 2022, anys en els quals "els generals russos han intentat dur a terme l'ordre boja de Putin de quedar-se amb el Donbás".
"Tenim un arxiu de vídeos de drons que mostren milers i milers de russos perint (...) És una bogeria però segueixen acudint allà a aquestes zones de mort a morir però ho segueixen fent perquè és el que Putin vol", ha lamentat en una intervenció en la qual ha xifrat en més de 248.000 els soldats russos caiguts en combat entre gener i agost de 2026.
"Després de perdre a tanta gent, Rússia amb prou feines ha aconseguit fer-se amb mil quilòmetres quadrats de la nostra terra aquest any i hem alliberat ja una part significativa de la mateixa (...) Putin està pagant amb una infinitat de vides per cada quilòmetre", ha agregat abans d'estendre aquesta crítica a Corea del Nord, que ha enviat efectius al capdavant.
"Per què els coreans haurien de donar les seves vides en una guerra contra Ucraïna? Kim Jong Un els utilitza com si fosin una moneda de canvi i obté alguna cosa a canvi", ha declarat, apuntant a les "majors capacitats" militars de Pyongyang, si bé ha assegurat que ciutadans de fins a 47 països han participat en el conflicte del costat de Moscou. "De Ghana, Nepal, Tadjikistan, Índia, Iemen, Guinea, Zimbabue, Cuba, Bielorússia, Sudan, Sud-àfrica, molts altres països", ha puntualitzat.
Zelenski, que ha assegurat que Putin "fracassarà", ha incidit que no s'acontentarà amb tenir la regió de Donetsk. "Vol més. Les nostres ciutats Odesa, Járkov, Dnipró i unes altres. Amenaça a Moldàvia, Polònia i als estats bàltics constantment. Sembla que mai pot dir 'ja és suficient'. Es poden imaginar vostès a Putin sense guerra?", s'ha interrogat.
L'objectiu de Kíiv és acabar amb "la capacitat de Rússia per finançar, perllongar, fer més brutal, més destructiva" la guerra. "Les finances de Rússia i la seva producció és el que hem de parar si volem parar a Putin", ha precisat abans de reclamar que els països limitin les seves relacions comercials amb Moscou.
"Quan algú afebleix les sancions contra Rússia, contra els oligarques, el que fa és facilitar-li la vida als rics russos, però el que fa és perllongar la guerra. Més temps perquè Putin enviï als pobres al capdavant", ha agregat Zelenski, que ha retret l'"abús" del dret a veto que tenen Rússia i altres quatre països en el Consell de Seguretat, la qual cosa "allunya la pau quan Rússia pot sempre dir no a la diplomàcia".
En aquest sentit, Zelenski ha manifestat el seu desig de reunir-se amb el president de Xina, Xi Jinping, de qui ha destacat que "pot influir a Rússia més que molts altres". "No hem tingut l'oportunitat de parlar directament amb el líder de Xina, que avui es troba a Estats Units, però no aquí (...) Ens agradaria que desitgés la pau tant com nosaltres a Ucraïna", ha assenyalat.
El dirigent ha informat a més de que Ucraïna està "intensificant" el seu programa contra míssils balístics amb la participació de països europeus, ha confirmat que ha signat acords amb Filandia i Austràlia, i al fil ha convidat els països del Golf a sumar-se a iniciatives d'aquest tipus.
D'altra banda, ha advertit que tecnologies com la intel·ligència artificial "comencin a prendre decisions sobre el que ocorre en el camp de batalla". "Necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt", ha reclamat.
"El líder de Rússia, 'paciència zero', l'home que va començar aquesta guerra que va portar a la guerra més gran a Europa des de la Segona Guerra Mundial, inevitablement haurà d'abandonar el món, però mentre segueixi fent la guerra, més mal seguirà creant a tot el món. Res ho pot parar excepte el valor de les persones. Esperem que el valor i la valentia segueixin aquí", ha manifestat.