Ucraïna xifra en 28.000 els civils en captivitat russa

Kíiv informa que hi ha més de 19.500 nens ucraïnesos que han estat deportats



MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El comissionat per als Drets Humans del Parlament d'Ucraïna, Dmitró Lubinets, ha informat aquest dijous que hi ha 28.000 civils ucraïnesos en captivitat russa des que va començar la invasió el 24 de febrer del 2022.

"Els ostatges són, a parer meu, una nova forma de repressió contra la població civil", ha dit Lubinets en una conferència internacional sobre drets humans, en què ha explicat que unes 2.000 d'aquestes persones superen els 65 anys.

"No podem controlar el seu estat de salut, no podem accedir a les presons russes i no podem subministrar-los medicaments (...) Hi ha casos d'ucraïnesos més grans de 80 anys que són capturats només per declaracions proucraïneses. I novament, no podem fer res per ells", ha denunciat.

Lubinets també ha revelat que hi ha més de 19.500 nens ucraïnesos que han estat portats per la força a territori rus. "Això en un context en què Rússia continua deportant més i més grups de nens ucraïnesos del nostre territori cada dia", ha dit, segons recull l'agència Ukrinform.

Alhora, ha reconegut que Ucraïna no disposa actualment de gaires eines per portar tots els nens ucraïnesos que han estat deportats. "Si retornéssim un nen cada dia, necessitaríem 55 anys", ha dit.