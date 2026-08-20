Ucraïna.-Von der Leyen anuncia més suport de la UE a la capacitat antibalística d'Ucraïna

Philipp von Ditfurth/dpa - Arxiu
BRUSSEL·LES 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmat aquest dijous el compromís de la UE de treballar amb els estats membres i els seus socis per reforçar les capacitats antibalísticas de Kíev, "perquè Ucraïna tingui els mitjans per evitar la pèrdua de vides", després dels últims atacs russos contra el país, que han deixat almenys 12 morts i 32 ferits.
"Rússia està perdent la guerra que ella mateixa va iniciar. I està prenent represàlies atacant a civils i infraestructures civils", ha denunciat la presidenta de l'Executiu comunitari en un missatge en xarxes socials, en el qual ha qualificat la protecció de vides civils com "la prioritat més urgent".
En aquest sentit, ha detallat que la Comissió està "treballant amb els Estats membre" i els seus socis "per recolzar les capacitats antibalísticas d'Ucraïna" i que el país dirigit per Volodimir Zelenski pugui prevenir "la pèrdua de vides" pels atacs llançats per Moscou.
Les declaracions de Von der Leyen tenen lloc després que les autoritats d'Ucraïna hagin xifrat aquest dijous en almenys 12 els morts i 32 els ferits pels últims bombardejos perpetrats per les Forces Armades russes contra la capital d'Ucraïna, Kíev, durant la nit del dimecres i la matinada d'aquest dijous.