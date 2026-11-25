Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de l'Oficina de la Presidència d'Ucraïna, Kirilo Budanov, ha valorat aquest dimecres com a "realista" la possibilitat que se celebri una nova reunió afavorida pels Estats Units amb Rússia, però amb la participació d'una delegació europea, malgrat les reticències mostrades per Moscou.
"El temps ho dirà; crec que que, en certa manera, és realista", ha assenyalat Budanov en un fòrum a Kíev amb representants de les institucions i de la societat civil ucraïneses quan se li hi ha preguntat sobre els terminis a esperar abans d'aquesta trobada que, previsiblement tornarà a tenir com a seu els Emirats Àrabs.
Budanov confia que aviat el president rus, Vladimir Putin, anunciï si està d'acord que els socis europeus d'Ucraïna participin en aquest ronda de diàlegs. Mentrestant, el Kremlin ha tornat a rebaixar les expectatives aquest mateix dimecres, assegurant que els primers contactes "no han tingut efecte".
D'altra banda, ha previst que abans de finalitzar l'any es faci efectiu el massiu intercanvi de presoners --el major fins al moment-- que es va acordar en l'última ronda de converses en Abu Dabi a principis de mes, en el que ha significat u dels pocs consensos entre les delegacions de Kíev i Moscou.
"Estem treballant en això (...) Crec que que arribarem al punt en què podrem repatriar a més persones per a finals d'aquest any, tan civils com a presoners de guerra", ha explicat Budanov, que ha detallat que gran part d'aquestes persones es troben ara en Zaporiyia i Jersón, segons informa RBC Ucraïna
Budanov ha detallat que l'intercanvi, a causa del gran nombre de persones que podrien formar part d'ell --"mil, centenars"--, es desenvoluparà en diferents fases "perquè és improbable que es faci en un sol dia".
"Finals de novembre, principis de desembre, són dates més o menys realistes en les quals deurien tornar els primers presoners de guerra", ha avançat qui és u dels homes de confiança del president Volodimir Zelenski.