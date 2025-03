Ucraïna utilitza per primera vegada els caces francesos Mirage per contenir els bombardejos russos

MADRID 7 març (EUROPA PRESS) -

Les forces armades d'Ucraïna han utilitzat aquest divendres per primera vegada les caces Mirage 2000 donades per França per contrarestar els bombardejos de Rússia, un mes després que les tropes ucraïneses rebessin els primers avions d'aquest model.

La força aèria ucraïnesa ha confirmat a les xarxes socials la utilització de Mirage 2000 i d'F-16 com a resposta als atacs llançats aquest divendres a la matinada, dirigits suposadament contra objectius de la infraestructura energètica. Fins a les 10.00 (hora local), ja tenien confirmat l'enderrocament de més de 130 objectius, majoritàriament de drons.

Els governs d'Ucraïna i França van confirmar el 6 de febrer l'arribada dels primers Mirage, uns caces que el president francès, Emmanuel Macron, havia promès cedir --sense especificar xifres-- a mitjans del 2024.

Es tracta de caces dissenyats principalment per a la defensa aèria i que es poden utilitzar per desplegar els míssils de creuer franc-britànics Scalp, també coneguts com Storm Shadow.

Les forces armades de França tenen previst retirar els caces Mirage --disposen d'uns 40-- de cara a l'any 2030 i substituir-los pels Rafale, que són més moderns.