BRUSSEL·LES, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha donat aquest dimarts el tret de sortida a les negociacions amb Ucraïna per a la seva adhesió al bloc, amb la primera reunió intergovernamental, dos anys i quatre mesos després que Ucraïna sol·licités l'ingrés en la UE.

La cita entre el govern ucraïnès i el bloc comunitari ha tingut lloc a Luxemburg després de la reunió de ministres d'Assumptes Europeus i fixa l'inici de les converses entre Kiev i el club comunitari per a la seva integració a la UE.

"Comença un nou capítol en les relacions entre Ucraïna i la Unió Europea. Avui celebrem una important victòria en el camí d'Ucraïna cap a la integració europea", ha indicat el primer ministre ucraïnès, Denís Xmihal, en la seva intervenció per videoconferència.

En aquest sentit ha indicat que el pas amb la UE és "un pas significatiu" cap a la "gran victòria compartida". "Junts prevaldrem. Junts construirem una Europa segura, pròspera i fort, des de Lisboa fins a Lugansk", ha subratllat, en referència a la situació en el camp de batalla on Ucraïna repel·leix la invasió russa des de febrer de 2022.

Kíiv va sol·licitar formalment l'adhesió a la Unió Europea quatre dies després de l'atac militar ordenat pel president rus, Vladimir Putin. La seva perspectiva comunitària va ser reconeguda al juny de 2022, quan els 27 li van donar l'estatus de candidat i la Comissió Europea va fixar una sèrie de reformes prioritàries per obrir negociacions, alguna cosa que van acordar fer els líders europeus al desembre de 2023 i que Brussel·les va avalar al juny.

Per part de la UE, la ministra d'Exteriors belga, Hadja Lahbib, ha qualificat la trobada per a l'obertura de negociacions com a "moment històric" que "marca una fita" en la relació entre la UE i Ucraïna.

"El procés d'ampliació és una inversió geoestratégica en pau, seguretat, estabilitat i prosperitat. És un motor per millorar les condicions econòmiques i socials dels nostres ciutadans, reduir les disparitats entre països i ha de fomentar els valors en els quals es basa la Unió", ha indicat la ministra belga, país que ocupa la presidència rotatòria del Consell.

Respecte al camí d'Ucraïna per culminar l'adhesió, Lahbib ha subratllat la "clara determinació" de Kíiv per avançar al programa de reformes europees. "Esperem un compromís polític continuat per dur a terme les reformes necessàries de forma exhaustiva i enèrgica", ha instat.

RITME DE NEGOCIACIONS

La UE llança les converses després d'acordar el marc negociador, l'esquema legal que regeix les converses d'adhesió. Consta de 35 capítols, que cobreixen el conjunt de la legislació de la UE i asseguren que el candidat comparteix el patrimoni comunitari.

En aquest sentit, la UE ha incidit que Ucraïna haurà de donar passos decidits per avançar a les diferents àrees de negociació, incloent reformes en els àmbits de l'Estat de Dret i els drets fonamentals, l'enfortiment de les institucions democràtiques i la reforma de l'administració pública, així com criteris econòmics.

El comissari d'Ampliació, Oliver Varhelyi, ha detallat que ara Brussel·les llança el procés tècnic d'avaluació de la legislació ucraïnesa per identificar tots els temes a abordar en les negociacions i àrees en les quals calgui reforçar els esforços.

"Les negociacions són un procés de transformació que tindrà un impacte positiu en la societat i en l'economia. Estem feliços de treballar junts, continuar el camí i la part forta de la feina comença ara", ha indicat.

En tot cas, ha valorat que aquest pas confirma la importància de la política d'adhesió de la UE que "és més rellevant que mai i més en el context geoestratègic" d'Europa.

Sobre el termini per a l'entrada d'Ucraïna en la UE, quelcom que alguns dirigents comunitaris com l'actual president del Consell Europeu, Charles Michel, ha situat al 2030, el comissari hongarès ha insistit que el ritme de l'adhesió la marca el candidat amb els seus avanços en les reformes.

De totes maneres, ha subratllat que si la següent Comissió es posa com a objectiu l'ampliació de la UE, per a finals del seu mandat en 2029 hauria d'estar en disposició d'integrar a nous membres.

La vice primera ministra ucraïnesa i encarregada d'Assumptes Europeus, Olha Stefaníxina, ha indicat que la metodologia europea ha de permetre la integració i ajustar-se a la realitat de l'ampliació. "Si depengués només d'Ucraïna el termini seria més optimista", ha subratllat, tot i que ha reconegut que gens ha de ser més obstacle que la guerra que lliura Kíiv. "Ucraïna està llesta i capaç i donarà resultat i esperem animar a uns altres i facilitar que hi hagi reformes en la UE contribuirem a això", ha dit.

Mentre, la ministra belga ha insistit que haurà de prestar-se especial atenció a la reforma judicial, la lluita contra la corrupció i la protecció i el tracte no discriminatori de les persones pertanyents a minories nacionals, enfront de la delegació ucraïnesa, liderada per la vice primera ministra ucraïnesa.

En aquest sentit, la UE ha recalcat que Brussel·les continuarà supervisant els progressos en les reformes compromeses per a "garantir la irreversibilitat dels avanços" i la "aplicació plena i efectiva".

En el marc de la cerimònia d'obertura de negociacions, la UE ha recordat que està en mans dels Estats membres del bloc decidir si es donen les condicions concloure les negociacions, avisant que el procés que s'obre és "rigorós i exigent".

"Amb determinació i compromís, confiem en la seva capacitat per portar-les a bon port. Els recolzarem en els seus esforços i esperem donar-los la benvinguda com a membres de ple dret de la Unió Europea", ha conclòs la representant belga.