La UE critica l'aixecament de sancions a Rússia perquè "dona a Moscou més ingressos per fer la guerra"

Mark J. Sullivan / Zuma Press / Europa Press
MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Alta Representant de la Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Kaja Kallas, ha advertit aquest dissabte que la decisió d'Estats Units d'aixecar les sancions sobre el dièsel rus proporciona a Moscou "més ingressos per fer la guerra".
"Els atacs russos han matat a més de 80 civils ucraïnesos en dos dies. Més encara, ha exacervat els seus atacs híbrids contra Europa, contra membres de la UE i aliats de l'OTAN", ha apuntat Kallas en un missatge publicat en xarxes socials.
Per Kallas "no és el moment de rebaixar la pressió sobre Rússia i Europa no ho farà", ha plantejat. De fet, ha destacat que els ministres d'Exteriors de la UE tenen previst aprovar dilluns que ve "el major paquet de sancions contra la maquinària de guerra de Rússia des de l'inici de la guerra".
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres un acord "transcendental" amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, perquè Rússia subministri "immediatament" més de 300.000 tones de combustible dièsel al mercat nordamericà i global.