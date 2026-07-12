Ucraïna.- Ucraïna i Rússia intercanvien bombardejos contra vaixells i ports durant les últimes hores

Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko
MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Les últimes hores de bombardejos entre Ucraïna i Rússia s'han caracteritzat per tenir com a objectius vaixells i infraestructura portuària, un patró que s'ha repetit amb especial intensitat durant aquesta setmana.
L'Exèrcit d'Ucraïna ha anunciat que, durant aquesta passada matinada, avions no tripulats han atacat 14 "bucs enemics", entre ells una desena de bucs cisterna al mar d'Azov, per a un total de 90 vaixells, remolcadors o dragues (pertanyents a la anomenada "flota fantasma" que Rússia empra per evadir sancions comercials internacionals) aconseguits durant l'última setmana.
Segons els militars, els bucs cisterna s'"utilitzaven per transportar petroli i productes derivats del petroli russos, eludint les sancions internacionals". La resta de vaixells són "quatre transbordadors que proporcionaven suport logístic militar i transport de càrrega en benefici de les Forces Armades russes".
Rússia no ha confirmat ara com ara aquests atacs i s'ha limitat a informar, a través del Ministeri de Defensa, d'un nou atac contra un "pesquer reconvertit per al llançament d'embarcacions no tripulades i un patruller al port de Chornomorsk, a la regió d'Odesa".
"Amb la finalitat de reduir la capacitat de transportar armes i equip militar a la zona operativa del Mar Negre, es van dur a terme atacs amb un dron 'Geran-4 Seeker' contra un pesquer reconvertit per al llançament d'embarcacions no tripulades i un patruller al port de Chornomorsk. Tots els objectius van ser aconseguits", resa el comunicat. En cap d'aquests atacs hi ha constància de víctimes mortals.
Tres ports de la regió d'Odesa, entre ells el d'Izmaíl, van ser objectiu d'atacs russos dissabte passat.