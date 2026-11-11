Ucraïna i Rússia comencen el segon dia de converses a Abu Dabi

Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press
MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Les delegacions d'Ucraïna i Rússia han començat la segona jornada de converses trilaterals per avançar en un acord de pau, amb la mediació dels Estats Units, en el marc de la primera ronda de contactes des de febrer.
"Comencem el segon dia de negociacions. En primer lloc, celebrarem una reunió trilateral amb els Estats Units i Rússia. A continuació, tindrem una reunió amb nostres socis europeus", ha explicat el cap dels serveis d'Intel·ligència Exterior d'Ucraïna, Rustem Umerov, que ha confirmat que, al contrari que el primer dia, la reunió amb representants de la Unió Europea i de l'OTAN a Abu Dabi està agendada després de la cita amb la delegació russa.
"Seguim treballant", ha dit el representant ucraïnès en les converses, després de la primera jornada dels contactes que es van saldar amb un resultat "molt significatiu" segons va explicar el president ucraïnès, Volodimir Zelenski.
Segons va dir, les parts van abordar "paràmetres per a mesures humanitàries" de cara a una eventual treva i posterior acord de pau entre Kíev i Moscou.
En tot cas, les autoritats ucraïneses vénen insistint aquests dies que Rússia no pot dictar el futur d'Ucraïna, rebutjant la cessió de territori a la regió del Donbàs, ocupada parcialment per l'Exèrcit rus després de la invasió a gran escala llançada el 2022.
"Si permetem que Rússia decideixi el destí d'Ucraïna, li obrirem el camí perquè prengui decisions sobre la resta d'Europa. Necessitem ser més forts que els russos. I només a través de la unitat podem aconseguir-ho", va declarar Zelenski a Dinamarca, on va fer una visita aquest dimarts, coincidint amb les converses a Abu Dabi.