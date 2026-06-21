Ucraïna llança un atac massiu que deixa almenys quatre morts i 28 ferits a la península de Kerch

Europa Press/Contacto/Maxim Churusov
MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort i 28 han resultat ferides en un atac massiu de drons ucraïnesos contra la península de Kerch, a Crimea, contra "la logística militar, la indústria petroliera i la defensa aèria" de Rússia, segons han informat les autoritats locals russes i el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski.
El governador de Crimea, Sergei Aksionov, ha confirmat el balanç provisional de víctimes, entre elles civils, per un atac que ha provocat talls elèctrics, suspensió de transports i un tall de nou hores en el pont de Crimea durant una nit testimoni de l'enderrocament de gairebé 240 drons ucraïnesos no només a Crimea, sinó també a les regions russes d'Astracán, Bélgorod, Briansk, Oriol, Rostov o Krasnodar.
En xarxes socials, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha descrit els atacs com una represàlia dirigida específicament contra la infraestructura russa a Crimea, sota administració russa des de 2014.
Els atacs, ha afegit Zelenski, han aconseguit instal·lacions a banda i banda del Pont de Crimea, logística marítima utilitzada per transportar petroli a la regió de Krasnodar i un dipòsit de petroli "en la Kerch temporalment ocupada".
"A més, es van aconseguir atacs exitosos contra instal·lacions de logística militar, juntament amb quatre estacions de radar pertanyents a sistemes S-400 i dos sistemes Pantsir", ha afegit Zelenski.