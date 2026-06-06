Ucraïna.- Ucraïna llança un atac massiu contra la flota bàltica de Rússia a Sant Petersburg

Europa Press/Contacto/Cover Images - Arxiu
MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -
Rússia ha confirmat que l'Exèrcit ucraïnès ha llançat un atac massiu amb drons contra la flota bàltica de la Marina russa a la illa de Kotlin, en els voltants de Sant Petersburg, que ha deixat de moment quatre ferits lleus i portat a les autoritats a declarar una ordre d'evacuació.
El governador de Sant Petersburg, Alexander Beglov, ha confirmat en xarxes socials que la ciutat ha estat objectiu de "un atac a gran escala per part de vehicles militars no tripulats" que ha provocat l'activació de la defensa aèria.
Per la seva banda, el governador de la província de Leningrad, Alexander Drozdenko, ha informat de l'evacuació de més de 600 persones després d'un incendi declarat al districte de Lomonosovski com a conseqüència de l'impacte d'un dron sobre "instal·lacions del Departament de Defensa". Almenys quatre persones han rebut atenció mèdica i una d'elles està hospitalitzada.
"Més de 600 persones han estat evacuades de la zona de seguretat, 390 de les quals estan en centres d'acolliment provisional i la resta estan en cases de familiars", ha explicat en xarxes socials. Els evacuats han rebut ja aigua i aliments i hi ha metges ha informat Drozdenko.
L'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha confirmat l'assalt efectuat contra la base de Kronstadt, a l'oest d'aquesta petita illa del golf de Finlàndia, a 1.000 quilòmetres de la frontera ucraïnesa, "un símbol de les forces navals russes i un element estratègic de la maquinària bèl·lica enemiga, que alberga bucs de guerra, submarins, centres d'entrenament, drassanes i drassanes".
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha celebrat aquest atac i exigit a Rússia que negociï la pau d'una vegada. "Rússia ha de posar fi a la seva guerra i detenir els seus atacs contra la vida. Qualsevol manifestació d'injustícia contra Ucraïna rebrà una resposta justa", ha avisat el mandatari.