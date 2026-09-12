Ucraïna.- Ucraïna informa de la seva victòria en la primera batalla naval de la història entre drons

MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
L'Armada ucraïnesa ha informat aquest dissabte d'un combat entre un dron naval seu, un Sargan 3000, i un dron rus en aigües del mar Negre en "la primera batalla naval entre embarcacions no tripulades".
El dron ucraïnès "ha destruït un MBeK rus" emprant una torreta automàtica RWS Protector de 12,7 mil·límetres de fabricació sueca, segons ha explicat l'Armada ucraïnesa en un comunicat publicat a les xarxes socials.
"Aquesta és la primera batalla naval de la història entre bucs no tripulats", ha ressaltat Kíiv, que destaca la participació en aquesta escaramussa de la Direcció general d'Intel·ligència ucraïnesa.
"Tot per la victòria! Glòria a Ucraïna!", conclou el text, que ha estat publicat acompanyat d'un enregistrament del combat entre els dos drons marítims.