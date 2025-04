Ucraïna i EUA signen un memoràndum d'intencions que avança cap a l'acord de terres rares

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats d'Ucraïna han anunciat la signatura d'un memoràndum amb l'administració de Donald Trump per avançar en l'acord sobre l'accés dels Estats Units als recursos naturals i minerals ucraïnesos.

"Ens complau anunciar la signatura, amb els nostres socis nord-americans, d'un memoràndum d'intencions, que aplana el camí per a un scord d'associació econòmica i l'establiment del Fons d'Inversions per a la Reconstrucció d'Ucraïna", ha declarat la viceprimera ministra i titular d'Economia, Iúlia Sviridenko.

Segons ha dit al seu compte d'X, el seu govern "espera" que aquest fons atregui "inversions" per a la reconstrucció del país, "la modernització de la infraestructura, el suport a les empreses i la creació de noves oportunitats econòmiques".

"És molt important que el document ressalti el desig del poble nord-americà d'invertir juntament amb el poble ucraïnès en una Ucraïna lliure, sobirana i segura", i ha destacat "el treball professional dels equips negociadors, que recentment van completar una altra ronda de discussions tècniques a Washington".

En al·lusió a l'acord sobre terres rares en particular, ha afirmat que "queda molt per fer" abans d'acabar el text i signar-lo, "per després ser ratificat pels parlaments".

"Mentrestant, vam continuar treballant en el mateix acord. (...) El ritme actual i els importants avenços permeten esperar que el document sigui molt beneficiós per a tots dos països", ha afegit.

Hores abans, el president Volodímir Zelenski ha confiat que Kíiv pugui signar l'acord de minerals amb els Estats Units aquest mateix dijous, i ha considerat "constructiu" i "positiu" el diàleg sobre la pau al seu país que s'ha dut a terme a la capital de França, París, entre la delegació dels Estats Units --encapçalada pel secretari d'estat, Marco Rubio-- i els representants ucraïnesos.