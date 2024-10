Ucraïna estudia formes de protegir la seva xarxa elèctrica davant de possibles nous atacs russos a l'hivern

MADRID 15 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha abordat aquest dimarts una sèrie de reunions per estudiar possibles noves mesures de protecció de la infraestructura energètica del país davant de possibles nous atac russos de cara a l'arribada de l'hivern.

En concret Zelenski s'ha reunit amb els representants de diversos ministeris i proveïdors d'energia, amb els qui ha abordat "tots els nivells de protecció de les infraestructures energètiques, inclosos els aspectes tècnics, així com la guerra electrònica i la defensa antiaèria", segons ha detallat en Telegram.

Així doncs, després de la reunió les principals autoritats ucraïneses han decidit reforçar la defensa aèria "al llarg de les línies del front i la frontera", una tasca perquè la que comptaran amb la participació de la Força Aèria.

D'altra banda, la reunió ha servit per elaborar plans per reparar els possibles futurs danys al més aviat possible, així com per abordar la descentralització dels proveïdors d'energia en llaures.

Durant els dos últims hiverns de guerra a Ucraïna, les Forces Armades de Rússia han atacat repetidament i han provocat danys severs en les principals infraestructures energètiques ucraïneses. La falta de subministrament energètic, i fins i tot d'aigua i calefacció, ha sacsejat a part de la població ucraïnesa en les anteriors estacions hivernals.

El Govern d'Ucraïna ha rebut suport i finançament per part dels seus principals socis estrangers per reconstruir la seva xarxa energètica i sistemes de defensa aèria addicionals per protegir-la.