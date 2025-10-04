Ucraïna denuncia més de 30 ferits per un atac rus a una estació de tren a l'est

Von der Leyen critica la "barbàrie" russa pels atacs a civils i demana més pressió sobre Moscou
MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Ucraïna ha denunciat que almenys 30 persones han resultat ferides aquest dissabte per l'atac d'un avió no tripulat de Rússia contra una estació de tren a la regió de Sumi, a l'est del país, i que ha afectat diversos vagons d'un ferrocarril.
"Un salvatge atac rus amb un avió no tripulat a l'estació de tren de Shostka", ha anunciat el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, en un missatge del seu compte a la xarxa social X, acompanyat d'un vídeo de les conseqüències de l'atac.
Zelenski ha precisat que hi havia passatgers i empleats del servei ferroviari ucraïnès, Ukrzaliznytsia, però no ha volgut donar més informació a l'espera d'una nova avaluació dels serveis d'Emergència.
El president ucraïnès creu impossible "que Rússia no sabés que estaven atacant civils" i ha posat aquest atac com a exemple "d'un terror que el món no pot ignorar".
"Cada dia, Rússia cobra vides. I només la força pot detenir-la. Hem escoltat declaracions fermes d'Europa i Estats Units, i ja és hora de convertir-les en realitat, juntament amb tots els qui es neguen a acceptar l'assassinat i el terror com una cosa normal", ha afegit.
ATACS D'UCRAÏNA
Per la seva banda, l'Exèrcit d'Ucraïna ha continuat per segon dia amb els seus atacs contra les refineries russes de la regió de Leningrad. L'últim ha estat aquesta matinada i ha arribat, segons l'Estat Major ucraïnès, a una refineria de petroli de Kirishi.
Rússia, que divendres va protagonitzar un dels seus atacs més contundents contra les instal·lacions gasístiques d'Ucraïna, encara no s'ha pronunciat sobre això.
COMISSIÓ EUROPEA
Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterat el suport de la UE "a Ucraïna i al seu poble" enfront del "sofriment a mans de la barbàrie russa".
"Les impactants escenes de l'estació de tren de Shostka posen de manifest la imprudent i contínua intenció de Rússia d'atacar els civils", ha dit Von der Leyen, que ha destacat que la UE i els seus aliats "han de seguir augmentant la pressió sobre Rússia fins que accepti finalment una pau justa i duradora".