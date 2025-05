Ucraïna denuncia atacs nocturns de Rússia amb més de 250 drons amb quinze ferits a Kíiv

Rússia denuncia tres ferits en un atac ucraïnès sobre Tula i diu que ha tombat gairebé 100 drons

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys quinze persones han resultat ferides a la capital d'Ucraïna, Kíiv, durant una nova nit d'atacs russos amb avions no tripulats contra diverses zones del país, segons han denunciat aquest dissabte les autoritats civils i militars del país.

El cap de l'Administració Militar de la ciutat de Kíiv, Timur Tkachenko, ha confirmat l'últim recompte de víctimes a la ciutat ucraïnesa en el que ha descrit com un dels "atacs combinats més massius contra la capital", en integrar tant avions no tripulats com míssils balístics i que han aconseguit els barris de Solomianski, Obolon i Sviatoshinski, on han estat tocats dos edificis residencials de cinc i nou plantes.

L'atac té lloc després de l'intercanvi de 780 presoners aquest divendres entre Rússia i Ucraïna, una setmana després de l'acord establert per totes dues parts d'entregar 2.000 persones després de la celebració a Turquia dels seus primers contactes directes en més de tres anys.

En total, l'exèrcit ucraïnès estima que Rússia ha llançat des de les 20.30 de divendres un total aproximat de 250 avions no tripulats i almenys catorze míssils balístics, d'acord amb l'últim recompte publicat per la força aèria d'Ucraïna a primera hora d'aquest matí. Del total d'avions russos, uns 245 han estat derrocats.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha condemnat aquests atacs afirmant que només ajuden a "convèncer el món cada vegada més que la causa de la prolongació de la guerra resideix a Moscou".

"Ucraïna ha proposat un alto el foc en nombroses ocasions, tant total com en l'aire. Tot ha estat ignorat. És evident que s'ha d'exercir una pressió molt més gran sobre Rússia per obtenir resultats i iniciar una veritable diplomàcia", i ha demanat noves "mesures de sancions per part dels Estats Units, Europa i tots els nostres socis".

Rússia, segons l'exèrcit, ha emprat míssils balístics Iskander-M/KN-23 des de les zones de Taganrog, Ieisk, Briansk, així com des de Crimea contra les regions de Kíiv, Dnipropetrovsk, Odessa i Zaporíjia.

Els avions no tripulats del tipus Shahed van ser llançats des de Briansk, Millerovo, Kursk, Oriol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, així com Crimea, segons han fet saber les forces aèries a Telegram.

RÚSSIA

Rússia ha denunciat que Ucraïna ha llançat des de la posta de sol de divendres uns 94 avions no tripulats contra les regions de Briansk, Kursk, Lípetsk, Vorónej i Tula.

A Tula han resultat ferides tres persones per l'impacte d'un d'aquests drons a la localitat de Novomoskovsk, segons ha fet saber el governador de la regió, Dimitri Milyaev, a l'agència de notícies russa TASS.

La primera condemna de les autoritats russes ha arribat de la mà de l'expresident i vicepresident del Consell de Seguretat, Dmitri Medvédev, que va aprofitar per titllar d'"imbècil" Emmanuel Macron i denunciar una altra vegada un fet ja desmentit per les autoritats franceses segons el qual el president gal va viatjar a mitjan mes a Kíiv amb un mocador amb drogues.

"Ara els tristos imbècils que amaguen tovallons amb drogues als trens tornaran a xisclar sobre els atacs desproporcionats de Rússia contra objectius militars a Kíiv, exigint una treva de 30 dies i sancions", ha dit Medvédev a X.