Ucraïna denuncia un atac rus a Txernòbil prop d'un dipòsit de combustible nuclear usat

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Kíiv estima que no hi ha risc de fugida radioactiva mentre l'OIEA anuncia una visita a la zona per avaluar danys
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -
El Govern ucraïnès ha denunciat que un atac rus amb avions no tripulats ha afectat aquesta passada matinada els voltants d'un dipòsit de combustible nuclear usat a la zona d'exclusió de la central de Txernòbil sense que ara com ara existeixi constància de fugida radioactiva després d'un incident que l'OIEA ha declarat de particular gravetat.
L'atac ha tingut lloc sobre les 02.10 d'aquesta matinada i ha provocat un incendi en les instal·lacions del Centre d'Emmagatzematge de Combustible Nuclear Gastat (CSSF, per les seves sigles en anglès), un edifici de recepció de contenidors que ha registrat greus danys materials segons ha publicat l'operadora estatal Energoatom.
"El focus de l'incendi, amb una superfície de 40 metres quadrats, va anar ràpidament localitzat i completament extingit. No hi ha ferits entre el personal. La situació radiològica en la instal·lació central d'emmagatzematge de combustible nuclear es manté dins dels límits normals", ha explicat l'empresa ucraïnesa.
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha precisat en xarxes socials que el projectil és un dron model Shahed, d'origen iranià i empleat de manera assídua per Rússia per bombardejar en aquest cas "una infraestructura de vital importància" en un atac "summament vil".
Després de ratificar que no hi ha constància al migdia d'un increment dels nivells de radiació, "la qual cosa sens dubte ha crescut és l'audàcia de Rússia, que fa temps va aconseguir nivells desmesurats", segons el mandatari, que ha tornat a reclamar, a poques hores de la seva reunió a Londres amb els líders de Regne Unit, França i Alemanya, "mesures concretes per part de la comunitat internacional perquè els russos sentin que aquesta guerra terrorista que lliuren és un cop contra la pròpia Rússia".
D'altra banda, Ucraïna ja ha informat a l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, l'equip del qual a Txernòbil "visitarà pròximament les instal·lacions per inspeccionar l'impacte".
El director general de l'agència, Rafael Mariano Grossi, ha avisat que "l'incident és summament preocupant, ja que va passar en una instal·lació que contenia grans quantitats de material nuclear, emmagatzemat a pocs metres de l'edifici atacat".
"Els atacs contra instal·lacions nuclears són totalment inacceptables i contravenen directament els principis fonamentals de seguretat nuclear, en particular els set pilars indispensables per a la seguretat nuclear durant un conflicte militar", ha resolt.