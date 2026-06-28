Ucraïna denuncia almenys dos morts i 16 ferits per un atac aeri rus contra el centre de Zaporiyia

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MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i 16 han resultat ferides com a conseqüència d'un atac aeri rus contra el centre de la ciutat de Zaporiyia, sota control ucraïnès dins de la disputada regió homònima.
El cap de l'Administració Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha confirmat aquest últim balanç en xarxes socials. Una de les mortes és una dona de 53 anys. La identitat i les dades de l'altra víctima estan sent investigats per experts.
Zaporiyia, al sud-est del país, és objectiu constant de l'Exèrcit rus durant la guerra d'Ucraïna. Un dels últims atacs, el passat 21 de juny, va deixar almenys cinc morts i 21 ferits.