Ucraïna confirma que Rússia ha pres Marinka (Donetsk)

MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -

L'Estat Major de les Forces Armades d'Ucraïna ha confirmat aquest dimarts la presa per part de les forces russes de la ciutat de Marinka, a la província de Donetsk i en disputa des de maig.

Segons ha informat en una roda de premsa el comandant en cap de les Forces Armades, Valeri Zaluzhni, les tropes ucraïneses han preparat una línia defensiva als afores de la ciutat, recull l'agència de notícies Unian.

Zaluzhni ha detallat que les forces ucraïneses van defensar la ciutat sota les trinxeres "carrer per carrer" durant gairebé dos anys i que el mètode utilitzat pels russos ha estat el mateix aplicat a Bajmut.

El comandant ha afirmat així que la ciutat "ja no existeix", ja que ha estat reduïda a cendres per Moscou: "Crec que que el fet que ens haguem retirat, que haguem establert posicions fos Marinka no pot causar indignació alguna en l'opinió pública. La guerra, desafortunadament, és així".

"Les operacions militars estan subjectes a les seves pròpies lleis, que s'apliquen independentment de si els agrada als comandants, als polítics, o als periodistes. Ells participen i quan l'enemic dispara amb una gran quantitat de projectils, aquests destrossen edificis, maten soldats", ha afegit.

En aquest sentit, ha subratllat que aquest tipus de desplegament armamentístic pot ocasionar la destrucció de ciutats senceres, com Bajmut o Avdivka. "Les defensarem amb tanta força com tinguem. Si no en tenim la suficient, si veiem que és millor salvar la gent, per descomptat, prendrem aquesta decisió", ha defensat.

Les seves paraules arribat després que en la vespra el ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, informés de la presa de la ciutat, que comptava amb nombroses construccions de formigó armat i túnels subterranis aixecats per l'Exèrcit ucraïnès.

Els serveis d'Intel·ligència del Regne Unit van informar a mitjan desembre que les tropes russes havien aconseguit "reduir encara més" les "petites" zones sota control ucraïnès en aquesta localitat, que va ser evacuada per les autoritats a principis de novembre.