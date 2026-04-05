Ucraïna ataca instal·lacions de la petroliera Lukoil i un oleoducte a l'oest de Rússia

Europa Press/Contacto/Valeria Kalugina - Arxiu
MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han confirmat incendis en dues instal·lacions de la petroliera Lukoil a la regió russa de Nizhni Novgorod, escenari d'una onada d'atacs ucraïnesos que han comprès més d'una trentena d'avions no tripulats en les primeres hores d'aquest diumenge.
El governador de la regió, Gleb Nikitin, ha precisat que els incendis van ser provocats per la caiguda de restes en flames de drons derrocats i que també han resultat afectats alguns edificis residencials i la planta elèctrica de Novogorkovskaya.
Poc després del seu primer mensake, Nikitin ha precisat que una de les instal·lacions aconseguides és la refineria de Norsi, la quarta més gran de Rússia, l'incendi de la qual ha estat controlat.
El governador de Leningrad, Aleksandr Drozdenko, també ha confirmat atacs ucraïnesos contra el port de Primorsk, on s'ha incendiat un tanc de combustible proper a un oleoducte però les flames estan sota control. En total, la defensa aèria de la regió ha repel·lit en les últimes hores 19 atacs de drons ucraïnesos.
En termes generals, el Ministeri de Defensa ha informat que les defenses aèries han destruït 87 drones ucraïnesos sobre objectius russos durant aquesta passada nit, en un nou episodi d'aquesta fase actual de la guerra d'Ucraïna, centrada particularment en els atacs a les infraestructures energètiques del bàndol contrari.
Ucraïna ha intensificat els seus atacs contra la infraestructura industrial russa, atacant instal·lacions que van des de ports marítims fins a refineries i plantes de fertilitzants, en un intent per reduir els ingressos per exportacions de matèries primeres enmig de l'augment dels preus mundials provocat pel conflicte a Orient Pròxim.
La guerra entre Israel i Estats Units a Iran ha frustrat les esperances d'un ràpid acord de pau que posés fi a la invasió a gran escala del Kremlin contra el seu veí, que ja porta cinc anys.
Per la seva banda, Ucraïna ha informat que Rússia ha llançat aquesta passada nit 93 avions no tripulats contra el país: 76 d'ells van ser derrocats pel sistema de defensa aèria, mentre que 17 van acabar impactant en una desena de localitats, segons l'Estat Major d'Ucraïna a Telegram, citant informació preliminar.
Els drons van atacar Odesa, la tercera ciutat més gran d'Ucraïna, a la costa del Mar Negre, en una operació que ha acabat amb dos ferits i múltiples incendis ara sota control, segons l'administració militar de la ciutat.