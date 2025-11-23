MADRID 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna, Rustem Umerov, enviat a Ginebra per negociar la proposta de pau dels EUA, ha assegurat que han aconseguit incloure la majoria de les "prioritats" ucraïneses en l'última versió del pla de pau.
"La versió actual del document, encara que es troba en les últimes etapes de coordinació, ja reflecteix la majoria de les prioritats clau d'Ucraïna", ha dit en el seu compte a Telegram.
L'enviat ucraïnès ha aprofitat per agrair l'"enormement constructiva interacció amb els Estats Units" i "la seva atenció als nostres comentaris, la qual cosa ens permet avançar en el procés". "Esperem seguir avançant al llarg del dia d'avui".
El secretari d'Estat i assessor de Seguretat Nacional en funcions dels Estats Units, Marco Rubio, és a Ginebra per negociar amb representants ucraïnesos i d'altres països europeus sobre la base del pla de pau de 28 punts lliurat pel seu president Donald Trump a Kíev.
El nou pla de pau dels Estats Units per a Ucraïna inclou la cessió de territori a Rússia i un compromís de reducció de les forces militars ucraïneses. Tant Ucraïna com els seus aliats han expressat ja les seves reticències a la iniciativa.