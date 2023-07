Ucraïna assegura que "gairebé totes les tropes russes" han abandonat el territori bielorús

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El Servei Estatal de Guàrdia de Fronteres d'Ucraïna ha assegurat aquest divendres que "gairebé totes les tropes russes" s'han retirat de territori de Bielorússia, on estaven presents des d'abans de l'esclat de la guerra, al febrer de 2022.

D'acord amb el portaveu del servei de fronteres ucraïnès, Andrii Demchenko, Kíev tenia indicis que fins el 2.000 militars russos estaven assentats en camps d'entrenament de Bielorússia fins fa poc.

"No obstant això, no podem descartar la possibilitat que en algun moment, com a part de la rotació, les unitats regulars puguin tornar al territori de Bielorússia", ha advertit Demchenko, que també ha aclarit que la frontera amb Bielorússia està "completament sota control".

El Servei de Guàrdia Fronterera d'Ucraïna també ha assenyalat que no han observat "el desplegament organitzat de mercenaris russos" al territori de Bielorússia, si bé Minsk ha confirmat aquest divendres que els paramilitars del Grup Wagner instrueixen ja a les tropes regulars.