Ucraïna.- Ucraïna assegura que controla ja 1.000 km2 de territori rus

Rússia reconeix que les forces ucraïneses controlen 28 localitats a fins a 12 quilòmetres de profunditat



MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Estat Major de les Forces Armades ucraïneses, Oleksander Sirski, ha assegurat aquest dilluns que controlen ja uns 1.000 quilòmetres quadrats de territori rus a conseqüència de l'ofensiva terrestre sobre la regió russa de Kursk.

"En aquests moments uns 1.000 quilòmetres quadrats de territori rus està sota control de les Forces Armades", ha destacat Sirski en un missatge publicat al seu compte a la xarxa social Telegram.

En el vídeo adjunt, Sirski explica que continuen amb les "operacions ofensives al territori de la regió de Kursk". "El combat continua pràcticament en tot el front. La situació està sota control", ha indicat durant una reunió amb alts comandaments en què també ha participat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski.

Zelenski ha destacat en el seu discurs vespertí que aquests territoris ara controlats per Ucraïna "eren les zones des de les quals l'Exèrcit rus llançava atacs sobre la regió de Sumi", uns 2.100 llançaments des de l'1 de juny, segons el mandatari ucraïnès.

"És just destruir als terroristes russos estiguin on estiguin", ha argumentat. "Est és el desastre de la guerra. Sempre els hi passa als qui menyspreen a la gent i les normes. Rússia ha portat la guerra a uns altres i ara torna a casa. Ucraïna sempre ha desitjat només la pau i definitivament garantirem la pau", ha subratllat.

RÚSSIA RECONEIX 28 LOCALITATS PRESES

Les autoritats russes han reconegut que l'Exèrcit ucraïnès ja controla 28 localitats de la província de Kursk després d'una ofensiva iniciada a principis d'agost i que ha deixat almenys 12 morts en l'últim dia.

El governador de Kursk, Alexei Smirnov, ha assenyalat durant una reunió amb el president, Vladimir Putin, que les forces ucraïneses han aconseguit "aprofundir" en la seva operació i han arribat ja a 12 quilòmetres de la frontera, mentre que el front de combat s'estén al llarg de 40 quilòmetres d'ample.

En aquest sentit, ha explicat que unes 2.000 persones viuen en aquestes 28 localitats, si bé ha lamentat "no conèixer" la seva destinació. A més, ha alertat d'un augment dels atacs amb drons a la zona.

Smirnov, que ha titllat la situació militar de "difícil", ha aclarit que els atacs de les últimes hores han deixat 121 ferits, mentre que situa la xifra d'evacuats a causa dels combats en uns 120.000, segons informacions recollides per l'agència russa de notícies Interfax.

Molts dels desplaçats han estat acollits per familiars i amics, mentre que uns altres es troben en centres de desplaçament temporal del Govern, que disposa de 60 refugis d'aquest tipus.

D'aquests 60 centres, almenys 26 es troben en Kursk, segons informacions recollides per l'agència russa de notícies TASS. "Per evacuar a les persones de la zona s'utilitza el transport per carretera i per ferrocarril. S'ha format una unitat d'autobusos, que també servirà per evacuar als ciutadans a zones segures", han explicat les autoritats.