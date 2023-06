Ucraïna anuncia una ofensiva general i avanços en diversos fronts

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El Grup Est de les Forces Armades d'Ucraïna ha llançat aquest dissabte una ofensiva als fronts d'Orijovo-Vasilivka, Bajmut, Bohdanivka, Yagidne, Klishchiivka i Kurdiumivka que han donat com a resultat avanços en totes aquestes direccions, segons ha informat la viceministra de Defensa ucraïnesa, Hanna Maliar.

Maliar ha ressaltat que les forces russes han intentat avançar cap a Kupiansk, Limansk i Marinsk, però "han fracassat", segons recull l'agència de notícies ucraïnesa UNIAN.

Així mateix, Maliar ha explicat l'existència d'"intensos combats" al sud amb unes forces russes "a la defensiva" i realitzant "grans esforços" per frenar l'ofensiva de les Forces Armades ucraïneses. L'informe de Maliar inclou a més "pèrdues significatives" de personal, armes i equip per part de la Federació Russa.

Aquest mateix, dilluns es va informar de l'alliberament de territoris de la regió de Donetsk que portaven ocupats per forces prorusses i, posteriorment, per l'Exèrcit rus, des de 2014.

Concretament, el comandant adjunt del comandament operatiu est, el general Oleksander Tarnavski, ha indicat que les forces ucraïneses han alliberat zones properes a Krasnogorivka, una petita ciutat situada a sol 15 quilòmetres de Donetsk capital.

"L'avanç de les nostres forces continua", ha indicat per la seva banda el responsable de comunicació de la 79 Brigada d'Assalt Aeri, Yaroslav Chepurni, al diari 'Ukrainska Pravda'.

L'operació també ha estat confirmada pel portaveu de l'Exèrcit per al front, Valerii Shershen, qui ha matisat que l'alliberament va tenir lloc realment fa una setmana, i que fins ara no s'havia donat a conèixer "per certs motius tàctics".

Cal recordar que fa dues setmanes, el Govern rus va donar per iniciada una contraofensiva ucraïnesa -- posteriorment verificada pel Ministeri de Defensa britànic -- en un esforç de Kíev per expulsar les forces russes dels fronts oriental i sud de la guerra.

Shershen va ratificar que aquests territoris pertanyien des de 2014 "a l'autoproclamada República Popular de Donetsk", prop de la capital i ara mateix són escenari d'una operació de transport d'equip.

"Les nostres unitats d'assalt van avançar bastant inesperadament per a l'enemic. Al llarg d'aquesta setmana, l'enemic ha estat prenent totes les mesures per treure'ns d'aquestes posicions, però tot ha estat en va", ha indicat el portaveu.

Shershen ha entès aquest avanç com una operació d'"un significat simbòlic per a nosaltres, un moment d'inflexió i una millorança de les posicions tàctiques d'Ucraïna en el front".