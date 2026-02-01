Ucraïna anuncia que la nova ronda de converses amb Rússia i EUA començarà el dimecres a Abú Dabi

Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian
Zelenski anticipa un "diàleg substancial" enmig de les dificultats per negociar l'estatus territorial de postguerra
MADRID, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha anunciat aquest diumenge que la nova ronda de converses trilaterales amb Rússia i Estats Units a Abú Dabi començarà dimecres que ve i que el seu equip negociador acudirà a elles amb ànim de mantenir "converses substancials" per posar fi a la guerra.
"El nostre equip negociador acaba de presentar un informe. S'han fixat les dates de les properes reunions trilaterals: 4 i 5 de febrer a Abu Dabi. Ucraïna està llista per a un diàleg substancial, i ens interessa assegurar que el resultat ens apropi a una fi real i digne de la guerra", ha anunciat Zelenski a les seves xarxes socials.
La capital d'Emirats Àrabs Units ja va acollir el passat 23 de gener una trobada trilateral de dos dies centrada en un dels aspectes més difícils de les negociacions de pau: la situació territorial d'Ucraïna quan arribi la postguerra.
Rússia ha assegurat que no té la més mínima intenció de retirar-se dels territoris que ha conquistat durant la guerra, una circumstància que Zelenski veu intolerable o, com a mínim, mereixedora de ser discutida al Parlament nacional o bé en referèndum.
L'anunci de Zelenski també ocorre un dia després de la reunió mantinguda entre l'enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, amb l'enviat rus Kirill Dimitriev a Florida (EUA), que el diplomàtic nordamericà va descriure com a "constructiva".