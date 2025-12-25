Ucraïna anuncia que ha fet caure més de 100 drons russos

L'última onada d'atacs causa talls elèctrics a 4 províncies
MADRID, 25 des. (EUROPA PRESS) -
Les Forces Armades d'Ucraïna han assegurat aquest dijous que ha fet caure més d'un centenar de drons llançats per Rússia, en una nova onada d'atacs que ha provocat talls de subministrament elèctric a almenys quatre províncies, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes.
La Força Aèria ucraïnesa ha dit en un comunicat en el seu compte a Telegram que les tropes russes han llançat 131 drons, 106 dels quals han estat destruïts, abans de confirmar l'impacte de 22 a 15 punts i advertir la població que l'atac continua. "Segueixin les normes de seguretat", ha dit.
L'empresa energètica Ukrenergo ha afirmat en el seu compte a la xarxa social Facebook que "els consumidors en Chernígov, Sumi, Járkov i Dnipropetrovsk es troben sense electricitat" i que "la difícil situació en el sistema energètic a causa d'atacs massius previs per part de Rússia van deixar també sense subministrament a part d'Odesa".
"Els enginyers fan tot el possible per restaurar tot l'equip danyat perquè torni a estar operatiu i restaurar el servei", ha dit, i ha recordat que les restriccions al consum per a indústries i empreses segueixen en vigor, a més dels talls puntuals per a tots els consumidors.