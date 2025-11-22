MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Ucraïna ha confirmat aquest divendres l'inici "els propers dies" d'una reunió formal a Suïssa amb representants dels Estats Units sobre el pla de pau que planteja el president nord-americà, Donald Trump, per posar fi a la guerra amb Rússia.
El secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa d'Ucraïna, Rustem Umerov, ha anunciat a la seva pàgina de Facebook l'inici d'aquestes consultes "entre alts càrrecs d'Ucraïna i Estats Units" sobre "els possibles paràmetres d'un acord de pau a futur".
El pla comporta dures repercussions per a Ucraïna, que té en principi fins dijous per decidir si admet la derrota territorial a la regió oriental del Donbàs a canvi de garanties de seguretat similars a les d'un soci de l'OTAN per impedir nous atacs russos, segons el document nord-americà.
"Ucraïna aborda aquest procés amb una clara comprensió dels seus interessos", ha explicat Umerov, que ha volgut matisar que la trobada de Suïssa serà "una altra etapa del diàleg que s'ha mantingut en marxa els últims dies i que el seu principal objectiu és harmonitzar la nostra visió per als propers passos".
UCRAÏNA
En un comunicat paral·lel, la Presidència d'Ucraïna ha confirmat que Volodimir Zelenski ja ha concretat la composició de la delegació ucraïnesa.
"Anticipem un treball constructiu i estem disposats a avançar amb la major celeritat possible per aconseguir una pau veritable", fa saber la Presidència. "Ucraïna mai va voler aquesta guerra i farà tot el possible per posar-ne fi amb una pau digna", i ha reiterat que "mai serà un obstacle per a la pau, i els representants de l'Estat ucraïnès defensaran els legítims interessos del poble ucraïnès i els fonaments de la seguretat europea".