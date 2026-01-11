Ucraïna.- Ucraïna anuncia atacs contra tres plataformes petrolieres de Rússia en el Caspi

ESTADO MAYOR DE UCRANIA / TELEGRAM
MADRID 11 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit ucraïnès ha anunciat aquest diumenge que ha efectuat atacs contra tres plataformes del gegant petrolier rus Lukoil en el mar Caspi, segons un comunicat de l'Estat Major d'Ucraïna.
"Com a part de les mesures per reduir el potencial militar i econòmic de l'agressor, unitats de les Forces de Defensa d'Ucraïna han atacat tres plataformes de perforació de la Corporació Lukoil en aigües del Mar Caspi: la 'V. Filanovski', la 'Yuri Korchagin' i la 'Valeri Grayfer'", especifica la nota publicada a Telegram.
Les plataformes, que haurien resultat danyades per "impactes directes", eren emprades per "proveir a les forces russes a Ucraïna", segons el comunicat.
Rússia encara no s'ha pronunciat sobre aquests atacs, que s'han fet enmig de bombardejos creuats contra la infraestructura enemiga per dificultar el subministrament d'energia durant el cru hivern.