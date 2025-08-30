Ucraïna.- Ucraïna anuncia atacs contra refineries als territoris russos de Krasondar i Samara

Rússia confirma un incendi en una "instal·lació industrial" de Krasnodar per les restes d'un dron derrocat
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Ucraïna ha anunciat aquest dissabte que ha atacat dues refineries als territoris russos de Krasnodar i Samara en una nova ofensiva contra la infraestructura energètica de Rússia.
L'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha dit en un comunicat que les forces ucraïneses han emprat "drons per atacar les refineries de petroli de Krasnodarsky, al territori de Krasnodar, i la refineria de petroli de Sizranski, a la regió de Samara".
Poc després, la caserna operativa russa per a la regió de Krasnodar ha informat en el seu compte de Telegram d'un "incendi en una instal·lació industrial com a resultat de la caiguda de restes de drones ucraïnesos".
Les flames han afectat "uns 300 metres quadrats", segons el comunicat de la caserna, sense donar més detalls sobre la identitat de la companyia. Els empleats van ser evacuats i no hi ha constància de víctimes ara com ara.
La refineria de Krasnodar produeix tres milions de tones de productes petrolífers lleugers a l'any, principalment gasolina, dièsel i combustible d'aviació, i subministra a les Forces Armades de la Federació Russa. I la refineria de Sizranski produeix gasolina, dièsel, querosè d'aviació, fueloil i betum.