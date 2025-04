MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha mantingut una reunió "molt productiva" a Roma amb el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, poc abans d'assistir al funeral del papa Francesc a la plaça de Sant Pere, segons ha anunciat la Casa Blanca.

La trobada va ser avançada en un primer moment pel portaveu de la Presidència d'Ucraïna, Sergii Nikiforov.

El president nord-americà va anticipar la trobada amb Zelenski aquest divendres, abans de partir a la capital italiana.

La reunió es fa en un moment molt tibant entre tots dos països per les reticència de Zelenski per acceptar els termes de pau plantejats per Trump, que no contemplen la retirada de Rússia dels territoris ucraïnesos que té sota el seu control.

Trump també ha expressat la seva frustració per la lentitud d'Ucraïna en el procés per signar un acord d'associació econòmica.