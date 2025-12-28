Trump parla amb Putin sobre Ucraïna poc abans de reunir-se amb Zelenski a Florida

Europa Press/Contacto/White House - Arxiu
MADRID 28 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, i el de Rússia, Vladimir Putin, han mantingut una conversa telefònica sobre les negociacions de pau per a Ucraïna a poques hores de començar aquest vespre la trobada que el nord-americà mantindrà a Florida (EUA) amb el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski.
"Acabo de tenir una bona i molt productiva conversa amb el president rus Putin abans del començament de la reunió amb el president Zelenski", ha fet saber en la seva plataforma Truth Social.
El mandatari no n'ha donat més detalls i s'ha limitat a confirmar que la trobada començarà a les 13, hora local (19.00 hora catalana), a la seva residència de Palm Beach.
Minuts després, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmat per part russa la conversa entre Trump i Putin, la primera des del 16 d'octubre. És el novè contacte entre tots dos des de principis d'any.
A més de l'acord sobre Ucraïna, la situació al Pròxim Orient ha estat tema de conversa, segons ha dit Peskov, sense donar-ne detalls.