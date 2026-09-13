Trump insta a Zelenski a deixar d'atacar la indústria petroliera russa

Damien Eagers/PA Wire/dpa
MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
El president nordamericà, Donald Trump, ha emplaçat aquest diumenge al president ucraïnès, Volodimir Zelenski, a deixar d'atacar la indústria petroliera russa per les seves repercussions a nivell internacional.
"Zelenski ha de fer una sola cosa. Ha de parar d'atacar el combustible dièsel de Rússia. Que ataqui altres objectius, però no el combustible dièsel perquè està provocant escassetat de dièsel", ha afirmat Trump des del camp de golf d'Amgen, a Irlanda, en declaracions a la premsa.
Trump ha argumentat que els problemes del sector petrolier mundial "no tenen a veure amb Orient Pròxim", malgrat la guerra d'Estats Units contra Iran i el bloqueig de l'estret d'Ormuz, sinó que "es deuen al que està passant entre Rússia i Ucraïna".
El dirigent nordamericà ha explicat que ja ha parlat amb Zelenski sobre aquest tema. "No ataquis el dièsel perquè està afectant al món. No volem que ataqui al dièsel", ha insistit.
Aquest dissabte el portaveu presidencial ucraïnès, Kirilo Budanov, ressaltava que la principal empresa d'hidrocarburs russa, Gazprom, ha passat de valer 270.000 milions de dòlars fa 20 anys a valer uns 30.000 milions de dòlars. "L'impacte és bastant seriós", va destacar.
Ucraïna ha utilitzat drones i projectils per atacar la indústria petroliera russa per intentar generar problemes logístics a la maquinària bèl·lica russa en la seva invasió d'Ucraïna, amb aparells que tenen cada vegada un abast major.