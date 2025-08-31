Trump dubta d'una reunió Putin-Zelenski: "Potser necessitin enfrontar-se una mica més"

Està disposat a donar suport a Europa en la seva ajuda a Ucraïna
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha posat en dubte una trobada entre el president de Rússia, Vladimir Putin, i l'ucraïnès, Volodimir Zelenski, com a part de les iniciatives per posar fi al conflicte iniciat el 2022, i ha dit que "potser necessitin enfrontar-se una mica més" abans d'aconseguir una solució conjunta.
"Una trobada entre els tres podria succeir. Una només entre ells dos, no n'estic tan segur, però crec que la reunió trilateral sí es donarà, encara que, de vegades, la gent no està llesta per a això", ha argumentat en una entrevista de 'The Daily Caller'.
"És com quan tens dos nens en un parc que no se suporten i comencen a barallar-se. Intentes que parin, però segueixen en el mateix... fins que eventualment es cansen i estan disposats a parar. De vegades, han de passar per aquesta baralla abans", ha dit.
No obstant això, ha incidit en l'elevat cost humà d'aquest conflicte, que no només "ha durat ja massa", sinó que s'ha cobrat moltes vides.
S'ha ofert a col·laborar en el procés de pau per a Ucraïna, conscient que "ells (els ucraïnesos) en certa manera ho necessiten", si bé ha recalcat que la seva funció seria fonamentalment donar suport a les potències europees.
"Potser fem alguna cosa. M'agradaria que es resolgués alguna cosa. No són els nostres soldats, però n'hi ha entre 5.000 i 7.000, la majoria joves, assassinats cada setmana. Si pogués parar això i tenir un avió volant per l'aire de tant en tant, serien sobretot els europeus, però nosaltres els ajudaríem", ha afegit.
Com a part dels seus esforços per posar fi a la guerra, ha promogut una reunió entre Zelenski i Putin. Però, malgrat la disposició de Zelenski per dialogar amb el líder rus, fins ara Moscou no hi ha mostrat interès.
Mentre el Kremlin ignora les iniciatives diplomàtiques impulsades pels Estats Units per a un acord de pau, l'Executiu ucraïnès s'ha negat alt i clar a cedir territoris de forma significativa com a part d'una negociació. En paral·lel, tant Washington com les potències europees continuen discutint possibles garanties de seguretat a futur per evitar una nova agressió.