Trump diu que Putin i Zelenski "encara no estan preparats" per reunir-se però que "alguna cosa va a passar"

Expressa la seva confiança a "poder arreglar-ho tot" i es mostra disposat a continuar la feina de mediació
MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha recalcat que segueix disposat a intervenir per aconseguir un acord de pau a Ucraïna, malgrat els dubtes sobre la possibilitat d'una trobada entre els mandataris de Rússia i Ucraïna, Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, respectivament, i ha assegurat que, si ben Moscou i Kíev "encara no estan preparats", "alguna cosa va a passar".
Trump ha indicat en declaracions concedides a la cadena de televisió nord-americana CBS que està seguint d'a prop les tibantors entre Putin i Zelenski entorn d'un possible cim i ha afirmat que és alguna cosa que ha abordat amb tots dos. "He estat veient-ho i he parlat d'això amb Putin i Zelenski", ha desvetllat.
"Alguna cosa va a passar, però encara no estan preparats. Alguna cosa va a passar. Anem a aconseguir-ho", ha assenyalat l'inquilí de la Casa Blanca, que ha expressat la seva confiança a "poder arreglar-ho tot" i ha reiterat que la seva postura amb les negociacions diplomàtiques passa per aconseguir una reunió entre líders, la qual cosa requereix paciència.
En aquest sentit, el president nord-americà ha defensat la necessitat de tenir paciència amb les parts. "Hem tingut alguns dies bons, sortosament, i una vegada que aconseguim que es reuneixin en una sala o que almenys aconseguim que parlin entre ells, podria funcionar. Hem salvat milions de vides", ha argüït, citant el seu suposat paper de mediació en altres conflictes.
La Casa Blanca ha recalcat en diverses ocasions que Trump ha estat clau per als acords aconseguits recentment en sis conflictes internacionals, inclosos l'alto-el-foc entre Israel i Iran i l'alto-el-foc entre Pakistan i Índia, si ben Nova Delhi ha dit que el mateix va ser pactat de forma bilateral i sense implicació de Washington.