Trump diu que està d'acord amb Putin en un intercanvi de territoris Rússia-Ucraïna

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat estar d'acord "en gran mesura" amb el president de Rússia, Vladimir Putin, sobre un intercanvi de territoris entre Ucraïna i Rússia com a part d'una futura pau entre tots dos països.
Tots dos mandataris també han coincidit que Ucraïna necessita noves mesures de seguretat, però fora de l'OTAN.
Putin ha dit en la roda de premsa posterior al cara a cara entre els dos presidents: "Coincideixo amb el president Trump, com ha dit avui, en què, naturalment, també ha de garantir-se la seguretat d'Ucraïna".
Trump ha respost, en ser preguntat per les dues qüestions esmentades, en una entrevista en la cadena de televisió Fox News: "Bé, crec que aquests són punts que negociem. I són punts en què, de fet, estem d'acord en gran mesura. Crec que hem coincidit en moltes coses. I puc assegurar-te que la reunió va ser molt cordial".
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, va afirmar dimarts que les tropes ucranianes no abandonaran la regió del Donbas i va rebutjar la idea d'un intercanvi territorial amb Rússia, al·ludint a que aquesta cessió podria servir a Moscou de "trampolí" per a una nova ofensiva.
En aquest context, l'inquilí de la Casa Blanca ha instat al líder ucraïnès a acceptar el tracte amb Rússia, encara que "potser diguin que no". Entre els motius de Zelenski per no arribar a un acord, Trump subratlla que Ucraïna ha rebut molt finançament per part d'Europa i dels Estats Units durant el conflicte.
"Biden va repartir diners com si fossin caramels i Europa li va donar un munt de diners. Nosaltres li vam donar 350.000 milions de dòlars. Europa li va donar molt menys, però, així i tot, molt: 100.000 milions de dòlars", ha declarat a la televisió.