Trump confirma la seva cita amb Zelenski: "Si tot va bé fixarem una reunió amb Putin"

Defensa anar directament a un acord de pau amb Rússia enlloc d'un "simple alto-el-foc"
MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat que dilluns rebrà al Despatx Oval l'homòleg d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, per parlar dels esforços diplomàtics en marxa per acabar la guerra i ha tornat a posar sobre la taula una cimera a tres: "Si tot va bé fixarem aleshores una trobada amb el president (rus, Vladimir) Putin".
Trump, que aspira a "salvar milions de vides" amb iniciatives com la que divendres el va portar a trencar l'aïllament de Putin amb una cimera a Alaska, ha celebrat en el seu compte de Truth Social que divendres va ser un dia "gran i molt exitós" malgrat l'aparent falta d'acords.
La reunió amb Putin "va anar molt bé", cosa que pot haver traslladat també en contactes posteriors amb Zelenski i amb líders europeus en diversos contactes aquest dissabte de matinada.
Ha assegurat que "tots" coincideixen que "la millor manera d'acabar l'horrible guerra" passa per anar "directament" a un acord de pau, obviant "un simple alto-el-foc" que, segons Trump, tendeix "sovint" a no respectar-se.
Zelenski ha insistit que Kíev no pot quedar fora de les negociacions i aquest mateix dissabte també ha recolzat el pla de Trump per organitzar una reunió a tres amb Putin.
Però un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha assegurat que aquesta possibilitat no es va tractar a Alaska, segons agències de notícies oficials russes.