Trump confirma una reunió entre els EUA i Rússia sobre un acord d'alto el foc a Ucraïna

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest dimarts que la delegació nord-americana es reunirà amb la russa després que Washington hagi arribat a un acord amb Kíiv per a un alto el foc de 30 dies en les converses dutes a terme a la ciutat saudita de Jidda.

"Ucraïna ho ha acceptat i esperem que Rússia també ho accepti. Ens reunirem amb ells (els russos) més tard avui i matí i esperem poder arribar a un acord", ha assenyalat el mandatari nord-americà en declaracions a la premsa.

El magnat republicà també ha assegurat que convidarà al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca després de l'última trobada entre les parts i que parlarà amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, aquesta setmana.

Per la seva banda, la portaveu del Ministeri d'Exteriors de Rússia, Maria Zakhàrova, ha reconegut que Moscou "no descarta" contactes amb representants dels Estats Units "en els propers dies", si bé no ha precisat qui podrien formar part d'aquestes converses.