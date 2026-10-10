Trump censura Zelenski i demana "un nou president" per a Ucraïna

Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press
MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El president estatunidenc, Donald Trump, ha carregat aquest dissabte contra el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, i ha defensat que el país tingui "un nou president".
"Crec que ha arribat el moment que Ucraïna tingui un nou president", ha declarat a la premsa des de la base militar d'Andrews, a Maryland.
"Suggereixo que Ucraïna tingui un nou líder que pugui arribar a un acord. Zelenski per algun motiu mai arriba a acords", ha dit. De fet, creu que "Zelenski podria haver resolt aquesta guerra moltes, moltes vegades", però "tria no fer-ho".
L'inquilí de la Casa Blanca considera que "Zelenski vol generar problemes al món". "Vol generar problemes als nostres agricultors amb els seus atacs contra les refineries russes", ha afirmat.
"Li hem dit a Zelenski: 'Pots fer el que vulguis a Rússia, però no ataquis les refineries perquè això suposa un problema per al món'. I què fa? Va i ataca el combustible dièsel. Hauria de parar d'una punyetera vegada", ha plantejat.
Les Forces Armades ucraïneses han atacat recurrentment les refineries de petroli russes per intentar frenar l'ofensiva militar russa sobre l'est d'Ucraïna malgrat els advertiments de Washington, que acaba d'anunciar l'aixecament de les sancions a l'exportació de dièsel rus.
El propi Zelenski ha criticat el "regal" que suposa per al president rus, Vladimir Putin: "Això li fa el joc a Rússia, ja que li permet matar més persones, perllongar la guerra, tenir encara menys respecte per Estats Units i infligir pèrdues i danys encara majors al món".
Trump ha anunciat un acord "transcendental" amb el seu homòleg rus perquè Rússia subministri "immediatament" més de 300.000 tones de combustible dièsel al mercat nord-americà i global. L'acord preveu el subministrament d' "altres 500.000 tones durant el mes de novembre i 1.000.000 de tones immediatament després".